UEFA: une enquête contre Ronaldo après son geste

Cristiano Ronaldo, l’auteur du hat-trick qui a envoyé la Juventus en quarts de finale de la Ligue des champions, risque gros. L’UEFA a annoncé ce lundi 18 mars l’ouverture d’une enquête contre Cristiano Ronaldo pour avoir fait un geste jugé déplacé lors du match Juventus-Atlético.

Pour célébrer son troisième but face à l’Atlético Madrid, l’attaquant a fait un geste obscène, reproduisant celui de l’entraîneur Diego Simeone au match aller. L’Argentin, après l’ouverture du score par son équipe, s’était touché les parties génitales. “J’ai exprimé ce que je ressentais parce que mettre Costa et Koke qui ne jouaient plus depuis un mois, un mois et demi, il fallait avoir des couilles…. Je l’ai fait et ça a bien marché!”, a-t-il affirmé. Ronaldo, en réponse à Simeone , a fait de même et a même mimé un acte sexuel sur la pelouse après la qualification de la Juventus.

D’après La Gazetta Dello Sport, l’UEFA pourrait suspendre Cristiano Ronaldo pour un match après son geste. Le joueur risque donc de rater le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Intransigeante sur ce genre d’incidents, l’instance avait infligé une amende de 20.000 euros à Diego Simeone après le match aller des huitièmes, estimant que son geste était”déplacé”.

L’UEFA rendra son verdict le 21 mars prochain. Affaire à suivre.

A.K.A.