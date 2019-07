Tunisie-Nigeria: à quelle heure et sur quelles chaînes? (CAN 2019)

Le Nigeria et la Tunisie disputent, ce mercredi soir, la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Suite à leur défaite décevante en demi-finale, les deux formations viseront à terminer leur participation sur une bonne note.

La Tunisie s’est inclinée 1-0 face au Sénégal lors des prolongations dimanche dernier, tandis que les Super Eagles ont perdu 2-1 face à l’Algérie.

Les Aigles de Carthage seront privés du gardien, Hssen Mouez, et de l’attaquant, Youssef Msakni, pour cause de blessure. Pour le Nigeria, le portier Daniel Akpeyi laissera place au troisième gardien, Francis Uzoho, qui fera ses débuts en CAN. Le capitaine John Obi Mikel est incertain, sans oublier Chidozie Awaziem qui manquera également le match en raison d’une suspension.

Les deux équipes se sont rencontrées à quatre reprises en Coupe d’Afrique des Nations et le Nigéria reste invaincu avec deux victoires et deux nuls. Leur dernière rencontre remonte à septembre 2009 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Ce choc s’était soldé par un score de parité (2-2) au stade national d’Abuja.

La Tunisie et le Nigeria tenteront donc de rectifier le tir et de se faire une place sur le podium, après la gifle des demies. Le coup d’envoi de ce duel sera donné à 20H00 (GMT+1). Le match est diffusé sur BeIN Sports MAX HD AR 1 et 2.

S.L. (avec MAP)