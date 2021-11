Tuchel encense Hakim Ziyech

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, s’est dit satisfait de la prestation dynamique de Hakim Ziyech lors du match nul 1-1 de son équipe contre Manchester United, dimanche soir pour le compte de la 13è journée de Premier League.

Dans son interview de fin de match, l’entraîneur allemand a souligné les efforts et « la confiance croissante » de l’international marocain, se disant « très heureux de sa prestation ». « Malheureusement, il n’a pas pu se créer une autre grosse occasion, mais c’était un très bon match de sa part », a déclaré Tuchel à Chelsea TV au sujet de la performance de Ziyech.

L’ailier créatif s’est effectivement créé deux occasions dans le match, mais aucune n’a apporté le but que Tuchel espérait.

Le Marocain a conservé sa place dans l’équipe dimanche après une performance hautement saluée lors de la victoire des siens contre la Juventus (4-0) mardi, qui a assuré aux Blues la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ziyech a certainement été le plus impliqué du trio offensif de Chelsea, puisqu’il a eu 78 contacts avec la balle tout au long de la rencontre, alors que Callum Hudson-Odoi et Timo Werner en ont eu 38 et 27, respectivement.

Il y a deux semaines, Tuchel avait souligné que Ziyech souffrait des effets de la blessure à l’épaule qu’il avait contractée en début de saison, notant qu’elle avait limité les mouvements de l’ailier même après son retour.

Aujourd’hui, le joueur de 28 ans semble avoir surmonté ce problème et retrouvé tous ses moyens pour consolider sa place de titulaire dans le onze de Chelsea, actuel leader du championnat anglais.

S.L. (avec MAP)