Trophées de l’automobile: ce qu’il faut savoir sur la 11ème édition

Véritable institution dans le panorama automobile national, les Trophées de l’automobile, organisés par Autonews, est l’un des événements les plus attendus par les professionnels du secteur ainsi que par le grand public.

A l’instar des éditions précédentes, cette 11ème itération démarre sur les chapeaux de roues pour élire la remplaçante de la Peugeot 508, sacrée Voiture de l’année 2019.

A cet égard, la plateforme de vote est déjà mise en place et le mode opératoire reste inchangé.

Pour rappel, les Trophées de l’automobile, en tant qu’événement à dimension nationale, donne la possibilité à tous les amateurs et passionnés de l’automobile au Maroc de voter directement sur le site d’Autonews : www.autonews.ma. A l’issue de ce premier suffrage, se distingueront les cinq finalistes qui seront en émulation pour le titre de la Voiture de l’année 2020, tout comme seront désignées les Meilleures voitures par catégorie.

Dès lors, les 5 véhicules sélectionnés seront soumis à des essais dynamiques.

Les essais seront effectués par un jury de renom composé de journalistes, professionnels et experts en automobile, parmi lesquels on retrouve Yves Bey-Rozet (doyen de la presse automobile française), Younes Saih (Expert automobile auprès des compagnies d’assurances marocaines), Aurélien Devernoix (journaliste automobile) et Hicham Atabi (journaliste automobile).

L’évènement se clôturera en grande pompe, le 15 janvier 2020, dans un grand palace casablancais. En marge de cette soirée cérémoniale, à laquelle assisteront des invités de marque, les membres du jury lèveront le voile sur la future championne, qui sera intronisée Voiture de l’année 2020, tout comme ils révèleront la liste des gagnantes par catégorie.

Voici les 12 vedettes à l’affiche du titre de Voiture de l’année 2020 au Maroc :

BMW Série 1 Lexus UX 250h

Citroën C5 Aircross Mercedes CLA

DS 3 Crossback Peugeot 208

Honda HR-V Range Rover Evoque

Hyundai Accent Toyota Corolla Sport

Kia Ceed Volvo S60

Le Comité d’organisation