Trois Marocaines dans le top 11 de la CAN féminine 2022 (PHOTO)

Les Lionnes de l’Atlas ont brillé par leur performance lors de la CAN 2022. Malgré une défaite 2-1 face aux Banyana Banyana d’Afrique du Sud en Finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine, le 23 juillet dernier, les protégées de Reynald Pedros resteront à jamais dans le cœur des Marocains.

Les talents des joueuses de l’équipe nationale ont d’ailleurs valu à trois d’entre elles de figurer dans le classement « Best XI of the 2022 TotalEnergies Women ». Ainsi, l’on retrouve Zineb Redouani, Chebbak Ghizlane et Fatima Tagnaout.

Le classement établi par les membres du Groupe d’Études Techniques (TSG) de la CAF indique que Zineb Redouani est « létale » avec ou sans le ballon, et se positionne en tant que pilier de la défense. Pour Ghizlane Chebbak, le TSG indique qu’elle dispose de la capacité à mener le jeu et à influencer le déroulement des rencontres, le tout, avec classe. Cela lui a d’ailleurs valu d’être nommée « joueuse du tournoi ». Le Groupe indique que Fatima Tagnaout, en plus d’avoir contribué à une passe décisive qui a donné le but inscrit pas Rosella Ayane, apporte une qualité de jeu importante en tant qu’ailier gauche.

Le classement établit ce qui pourrait être « l’équipe parfaite », en réunissant les meilleures joueuses de la compétition en 11 spécial. À la tête de cette « dream team », l’on retrouve l’entraêneuse des Banyana Banyana, Désirée Ellis, élue meilleure technicienne lors des CAF Awards 2022.

A.O.