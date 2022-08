Transfert de Ziyech: Man United fait une offre à Chelsea mais…

Manchester United a fait une offre à Chelsea concernant Hakim Ziyech qui ne fait plus partie des plans de l’entraîneur des Blues Thomas Tuchel.

Selon «Soccer 212», le club anglais a fait une première offre de 15 M£ (environs 18M€) pour s’attacher les services de l’ancien international marocain, sauf que les dirigeants de Chelsea ont refusé de céder le joueur à ce montant.

Pourtant, le site The Athletic avait annoncé que Chelsea allait «brader » le joueur à 10M€, le club cherchant à se séparer de lui à tout prix. Celui-ci avait déboursé 40 millions d’euros pour son acquisition auprès de l’Ajax en 2020.

Pour rappel, Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United, a constitué la liste des joueurs qu’il désire voir évoluer au sein de son équipe, dont Hakim Ziyech, demandant d’exploiter la situation actuelle de celui-ci à Chelsea pour le convaincre de rejoindre les rangs de Manchester United.

Le coach néerlandais a toujours défendu son ancien joueur et voudrait qu’il rejoigne les Diables Rouges. Les deux hommes ont travaillé ensemble au club néerlandais et entretiennent de bons rapports. D’ailleurs, Ten Hag s’est toujours montré élogieux envers Hakim Ziyech et son style de jeu qui concorde avec le sien.

S.L.