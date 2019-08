Transfert de Neymar: le Real Madrid marque des points 

Ce sera peut-être le gros coup de ce mercato. Si le Real parvient a acheter Neymar au PSG, il devra débourser au moins 200 millions et inclure des joueurs comme Bale, Isco ou Rodriguez.

Le quotidien L’Equipe confirme ces informations déjà relayées par Le Parisien. Neymar touche environ 30 millions d’Euros annuellement à Paris et le Real devra également s’aligner sur ce salaire. Le Brésilien n’a pas été retenu pour le premier match du PSG, ce qui en dit long sur les objectifs des dirigeants du PSG.

D’après la presse espagnole, le Real est le club qui a le plus de chances de prendre Neymar dans ses filets, d’autant plus que les Parisiens sont déterminés à le laisser filer. Sans parler du fait que le Barça a laissé entendre que Neymar n’était pas une priorité, alors que le Real est au plus mal et doit impérativement rafraichir son effectif.

