Transfert de Hakim Ziyech: on en sait plus

Le départ de Hakim Ziyech de Chelsea n’est plus qu’une question de temps. D’après «Sky Sport», l’ancien international marocain va rejoindre l’AC Milan, précisant que les négociations entre les deux clubs sont à un stade avancé.

«Ziyech a accepté d’évoluer dans les rangs du Milan AC à partir de la saison prochaine. Maintenant, on ignore encore si le joueur sera prêté ou vendu définitivement», explique le média.

Rappelons que Fabriozo Romano, le spécialiste en transferts, avait indiqué que le joueur a besoin de quitter le club anglais vers d’autres horizons et révélé que l’AC Milan a déjà fait une offre pour s’attacher ses services.

«Hakim Ziyech n’est pas contre un départ de Chelsea vu ses rapports conflictuels avec l’entraîneur Thomas Tuchel et son temps de jeu réduit Les négociations sont déjà entamées et Ziyech pourrait accepter de rejoindre le Calcio afin de gagner en temps de jeu et retrouver son aura d’antan, quand il évoluait encore dans les rangs de l’Ajax», avait-il souligné.

A noter que l’AC Milan a remporté le championnat d’Italie, signant ainsi son retour en Ligue des champions après plusieurs années d’absence.

H.M.