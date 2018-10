Transfert au Barça: Neymar risque jusqu’à six ans de prison

Le coût du transfert de Neymar au FC Barcelone qui a été officiellement annoncé était de 57,1 millions d’euros, soit 40 millions pour le père du joueur et 17,1 pour Santos. La justice espagnole, après avoir effectué des calculs, a constaté que le transfert a coûté en réalité pas moins de 83 millions de dollars. DIS accuse ainsi le Barça et Neymar d’avoir caché le véritable montant du transfert.

DIS, l’ancien détenteur d’une partie des droits du joueur, avait déposé plainte contre lui, ses parents, le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu, son prédécesseur à la tête du club Sandro Rosell et l’ex-président de Santos, l’ancien club du joueur, Odilio Rodrigues Filho pour corruption dans les affaires et escroquerie lors de son transfert au club catalan en 2013.