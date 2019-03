Transféré au Bayern, Hernandez dépasse Zidane

Le Bayern Munich vient d’officialiser l’arrivée de Lucas Hernandez, le 1er juillet prochain, pour la somme de 80 millions d’euros faisant de l’international français le quatrième joueur tricolore le plus cher de l’Histoire, et le fait même passer devant un certain Zinedine Zidane.

Été 2001, Zinedine Zidane, champion du monde 1998, Ballon d’Or et champion d’Europe 2000 est transféré au Real Madrid pour contre 77,5 millions d’euros. Cette somme a fait de lui le joueur français le plus cher de l’Histoire pendant de longues années.

18 ans plus tard, “Zizou” est désormais le cinquième. La première place lui a été volée en 2016 par Paul Pogba, transféré pour 105 millions d’euros de la Juventus à Manchester United, lui-même dépassé un an plus tard par Ousmane Dembélé, qui a rejoint le FC Barcelone contre 120 millions d’euros. Mais la première place est désormais détenue par Kylian Mbappé, transféré de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain contre 180 millions d’euros à l’été 2017.

Le Parisien est également devenu le deuxième joueur le plus cher de l’histoire, juste derrière un certain Neymar Jr., qui a coûté 222 millions d’euros.

S.L (avec MAP)