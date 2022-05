TP Mazembe-RS Berkane: tout ce qu’il faut savoir sur le match (Coupe de la CAF)

Un déplacement périlleux, celui que va entamer la Renaissance de Berkane pour affronter dimanche l’équipe congolaise du TP Mazembe, en match aller des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), mais l’équipe marocaine, confortée par ses récents résultats positifs en Botola, sera bardée par l’expérience et la détermination pour remporter le match à Lubumbashi.

La Renaissance de Berkane entame cette rencontre face à l’une des équipes les plus titrées au niveau africain qui jouera à domicile, un avantage pour les congolais.

Le représentant du Maroc en Coupe de la CAF souffre de certaines carences au niveau des postes de gardien de but et en ligne défensive, en témoigne les buts encaissés par la RSB en Botola et en Coupe de la CAF, une situation que connaît l’entraîneur Florent Ibenge qui va certainement combler ces lacunes à travers des choix tactiques judicieux.

Les Berkanis seront aussi affectés par des absences de poids à l’instar de Bakr Al Hilali, blessé, Mouad Fekkak, le mauritanien Adam Ba et Mohamed Ferhane.

Pour Florent Ibenge, son groupe a réalisé le plus important en se qualifiant à la demi-finale de la Coupe de la CAF aux dépens des égyptiens d’Al Masry, estimant qu’il lui reste encore un grand effort à fournir lors de cette compétition.

Il a indiqué que malgré la victoire face à Al Masry, « nous sommes conscients que nous ne sommes pas encore des champions mais nous allons travailler pour y parvenir ».

Les congolais de TP Mazembe tenteront de revenir au-devant de la scène footballistique africaine à travers cette rencontre et s’assurer un bon score qui leur permettra d’entamer le match retour plus sereinement.

Commentant ce match, le milieu de terrain de TP Mazembe, Koffi Kouame a estimé que ce duel réunira deux grandes équipes, ajoutant que la Renaissance de Berkane dispose d’un projet ambitieux sous la houlette de l’entraîneur expérimenté, Florent Ibenge.

Le joueur ivoirien a souligné dans des déclarations à la presse que la RSB compte un groupe de qualité, ajoutant que l’équipe marocaine a signé un parcours distingué en Coupe de la CAF.

L’arbitre angolais Helder Martins de Carvalho sera au sifflet de cette rencontre, tandis que le Sud-Africain Victor Gomez officiera au VAR.

La Renaissance de Berkane a décroché son ticket pour la demi-finale en battant Al Masry par 1 but à 0 à domicile, tandis que le TP Mazembe a renversé les égyptiens de Pyramids (2-0).

S.L. (avec MAP)