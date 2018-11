Tout savoir sur le Meeting International du Maroc organisé par la SOREC (VIDEO)

La Société Royale d’Encouragement du Cheval – SOREC – organise les 17 et 18 novembre 2018 à l’hippodrome Casablanca-Anfa la quatrième édition du Meeting International du Maroc, événement phare des courses de chevaux du Royaume.

Cette prestigieuse compétition composée de la journée du Pur-sang Anglais prévue le 17 novembre et de celle du Pur-sang Arabe prévue le 18 novembre joue un rôle majeur dans le rayonnement international de la filière marocaine des courses de chevaux. Elle a réussi en quelques années à s’imposer dans le calendrier mondial des compétitions internationales des courses hippiques.

Douze courses sont programmées pendant ce weekend dont huit internationales. Douze pays seront représentés cette année : le Maroc, la France, les Emirats Arabes Unis, le Qatar, la Pologne, la Syrie, la Lybie, l’Espagne, la Hollande, l’Italie, la Tunisie et l’Algérie. 122 chevaux seront au top départ des différentes courses de ce weekend représentant les pays susmentionnés.

Les épreuves phares du Meeting International du Maroc sont les Grands Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Pur-sang Anglais (17 novembre) et du Pur-sang Arabe (18 novembre).

La programmation de Meeting International du Maroc s’enrichit cette année avec l’intégration du Grand Prix de la SOREC au prestigieux circuit international Défi du Galop. Ce challenge sportif créé il y a plus de 10 ans par les sociétés des courses hippiques françaises compte aujourd’hui 17 étapes organisées en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse et pour la première fois en 2018 au Maroc.

Chiffres clés des courses de chevaux en 2017 :

2 440 courses organisées (+35% par rapport à 2011)

4 700 chevaux à l’entrainement chez 2 500 propriétaires

322 jockeys professionnels et apprentis

5 jours de courses par semaine

8 courses en moyenne par jour

7 Hippodromes (Casablanca, Rabat, Khemisset, Meknès, Settat, El Jadida et Marrakech)

8 Grand Prix Nationaux

2 Rendez-vous d’envergure international : Le Meeting International du Maroc et l’UAE Abu Dhabi Day.

1 Ecole des Jockeys à l’Institut National du Cheval Prince Héritier Moulay El Hassan

1 Centre d’Entrainement des chevaux de courses à Bouznika

A propos de La SOREC, acteur majeur de la filière équine

Créée en 2003, la SOREC est une entreprise publique sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. Elle met en œuvre depuis 2011 la Stratégie Nationale de la Filière Equine, qui a pour objectifs de faire du Maroc un véritable pays du cheval et de la filière équine un moteur de développement économique, social et culturel.

Ses missions sont les suivantes :

L’encadrement de l’élevage et l’amélioration de la race chevaline, dans les haras nationaux.

L’organisation des courses hippiques dans les hippodromes.

La gestion des jeux hippiques.

La réalisation et l’exploitation des infrastructures hippiques.

La SOREC est l’acteur central de la filière équine. Son action se répartit tout au long des étapes de vie du cheval, de la naissance à l’utilisation.