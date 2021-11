Tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe arabe des nations

La 10è coupe arabe des nations démarrera ce mardi au Qatar et se poursuivra jusqu’au 18 décembre prochain, avec la participation de 16 sélections.

Ce rendez-vous footballistique majeur, organisé pour la première fois de l’histoire sous l’égide de la Fédération internationale de football (FIFA), sera un test majeur pour le Qatar, qui accueillera la Coupe du monde de football en 2022.

Ainsi, les matches se dérouleront dans six des huit stades qui abriteront le prochain mondial, à savoir Al Bayt à Al Khour, Al Janoub à Al Wakra, alors que la capitale Doha recevra des rencontres à Ras Abu Aboud et Al Thumama. Les autres matches se tiendront dans les stades de la Cité de l’éducation et d’Ahmad ben Ali à Al-rayane.

Cette 10è édition se tient après un arrêt de 9 ans, puisque la dernière édition avait eu lieu en 2012 en Arabie Saoudite. Le titre de cette 9è édition avait été remporté par le Maroc aux dépens de la Libye aux tirs au but (3-1, 1-1, a.p.).

Le Qatar, qui a accueilli les plus grandes compétitions sportives continentales et internationales dans différentes disciplines, relèvera un nouveau défi en espérant organiser une coupe arabe exemplaire et distinguée, d’autant plus que le pays dispose d’infrastructures sportives de grande qualité et des moyens nécessaires pour le succès de cet évènement.

Le Qatar avait déjà abrité la septième édition de ce trophée en 1998, quand 12 sélections réparties en quatre groupes avaient pris part au tournoi.

Pour l’édition 2021, neuf sélections ont décroché directement leur billet au vu de leur classement mondial, alors que les sept autres se sont qualifiées à l’issue d’un tour préliminaire.

Ces seize sélections ont été scindées en quatre groupes. Les deux premiers accèderont aux quarts de finale, alors que la finale aura lieu le 18 décembre prochain.

Le vainqueur empochera 5 millions de dollars US alors que le finaliste recevra 3 millions USD. L’équipe classée 3è décrochera 2 millions USD, tandis que le 4è gagnera 1.5 million USD.

L’Irak est le pays le plus titré avec 4 couronnes, devant l’Arabie Saoudite avec deux sacres et l’Egypte, la Tunisie et le Maroc avec un titre chacun.

Le conseil de la Fifa avait approuvé officiellement cette compétition lors de sa 15è réunion tenue à Zurich en mars 2021.

S.L. (avec MAP)