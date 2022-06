Toulouse s’offre un Lion de l’Atlas

Le club français de Toulouse a officialisé vendredi soir le recrutement de l’international marocain Zakaria Aboukhlal.

« Le Toulouse Football Club est heureux d’annoncer l’arrivée dans ses rangs du jeune international marocain Zakaria Aboukhlal », écrit le TFC dans un communiqué.

Le club « se félicite d’accueillir ce prometteur attaquant et souhaite à Zakaria la bienvenue dans le groupe de Philippe Montanier », ajoute-t-on.

Le joueur de 22 ans, 11 sélections et deux buts avec les Lions de l’Atlas, évoluait avec l’AZ Alkmaar depuis trois ans. Il va découvrir la Ligue 1 Uber Eats vêtu du maillot du TéFéCé floqué du numéro 6, précise son nouveau club.

« Je suis très content de signer à Toulouse, le TéFéCé est un club historique en France. C’est une nouvelle étape dans ma carrière, j’espère franchir un nouveau cap et devenir encore plus compétitif. J’ai envie de rendre heureux les supporters et le Club », a déclaré l’international marocain, cité dans le communiqué.

Cet ailier droit avait contribué à la troisième place du club en Eredivisie il y a deux ans ainsi que le huitième de finale de Ligue Europa conférence disputé cette saison.

Le TFC débourse deux millions d’euros pour s’attacher les services d’un joueur qui avait encore un an de contrat avec l’AZ, selon les médias.

Zakaria est formé sous les couleurs du prestigieux PSV Eindhoven avec qui il fait ses débuts chez les professionnels à 18 ans. L’été suivant, il rejoint l’AZ Alkmaar pour continuer sa progression. Dans les rangs de cet autre club très réputé du championnat néerlandais, il gagne progressivement du temps de jeu et découvre également l’Europa League.

Son début de saison 2020-2021 vaut à l’ailier, qui peut évoluer des deux côtés, d’être convoqué avec la sélection marocaine. Une première cape avec les Lions de l’Atlas qu’il célèbre par un premier but inscrit… quatre petites minutes seulement après son entrée en jeu face à la République centrafricaine (11 sélections, 2 buts et une participation à la CAN 2022 à ce jour).

Attaquant de pointe de formation, le polyvalent gaucher se fait remarquer la saison passée en inscrivant 8 buts et délivrant une passe décisive en 43 matchs disputés. La dernière fois, c’était lors des playoffs de qualification pour la Ligue Europa Conférence.

