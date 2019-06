Tottenham-Liverpool: à quelle heure et sur quelle chaîne?

Les caméras seront rivées ce samedi sur la finale de la Ligue des Champions, qui opposera Liverpool à Tottenham au Stade Wanda Metropolitano, à Madrid.

Le coup d’envoi de cette rencontre, qui s’annonce prometteuse, sera donné à 19h GMT. Le match sera diffusé sur BeIN Sports HD 1.

C’est un bras de fer anglais qui s’annonce chaud bouillant. Cette finale rappelle celle de Real Madrid-Atlético Madrid, puisqu’il est rare de voir deux clubs du même pays jouer une finale de C1. En outre, les Anglais ont également dominé l’Europa League.

Qualifiés in extremis après un but de Lucas à la 95e minute face à l’Ajax Amsterdam, les Spurs sont des outsiders dans cette finale. Toutefois, leur persévérance et leur rage de vaincre pourraient être décisives lors de ce duel.

Pour leur part, les finalistes de la dernière Ligue des Champions ont un avantage considérable sur Tottenham. Avec un arsenal de joueurs de talent, Liverpool, dauphin du champion de la Premier League, Manchester City, semble le plus proche de remporter le titre de la C1 pour la première fois depuis 2005.

A.K.A.