Tokyo 2021: la Fondation Mohammed VI des champions sportifs célèbre les athlètes médaillés

Créée sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, la Fondation Mohammed VI Des Champions Sportifs œuvre depuis le Mois d’Août 2011 à honorer les champions Marocains et leur permettre de vivre dans le respect et la dignité.

Depuis, la Fondation a mené à bien ses missions en honorant pas moins de 970 membres issus de 30 disciplines sportives, pour leurs services rendus à la Nation, en leur apportant son soutien lorsqu’ils sont en situation de précarité sociale et en les accompagnant à la fin de leur carrière.

Fière de l’exploit de ses membres aux jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, la Fondation Mohammed VI Des Champions Sportifs a organisé ce Mardi 14 Septembre une réception en l’honneur de tous les médaillés qui ont fait vibrer tout le pays et hissé haut le drapeau National.

Dans une brève allocution, le Président de la Fondation, Monsieur Moncef Belkhayat, à félicité nos champions en exprimant sa joie et celle des membres du conseil d’administration pour les exploits réalisés.

Il a exprimé sa gratitude et ses remerciements à notre Souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Dieu l’assiste, pour sa bienveillance et son affection envers nos champions sportifs adhérents dont presque une centaine ont accompli le pèlerinage grâce à sa sollicitude.

Etaient présents à cette réception Monsieur Abdellatif Idmahamma secrétaire général du CNOM, Monsieur Hamid El Aouni, président de la fédération Royale Marocaine des sports pour personnes en situation de handicap, les membres du conseil d’administration de la Fondation et l’ensemble des sportifs médaillés accompagnés de leurs entraineurs et encadreurs.

Monsieur Moncef Belkhayat a rappelé que, sous l’égide de Monsieur le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de Monsieur le Ministre des Finances, une nouvelle convention de partenariat a été signée le 9 Juillet 2021 entre la Fondation Mohammed VI Des Champions Sportifs et la Marocaine des Jeux et des Sports. Cette nouvelle convention d’une durée de quatre années permettra de financer les actions de la Fondation avec un versement annuel de 1 % du chiffre d’affaires de la MDJS plafonné à 15 Millions de Dirhams par an.