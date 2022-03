Tirage au sort Mondial 2022: à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Le Maroc est placé dans le Chapeau 3 au titre du tirage au sort final de la Coupe du monde 2022, qui aura lieu vendredi au Centre des expositions de Doha (Qatar).

En vertu de la procédure approuvée par la Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA, les 28 équipes déjà qualifiées sont réparties selon des critères sportifs dans des chapeaux numérotés de 1 à 4 sur la base du Classement mondial de la FIFA qui vient d’être publié jeudi.

En sa qualité de pays hôte, le Qatar est tête de série (position A1) dans le chapeau 1, où il est rejoint par les sept équipes qualifiées les mieux placées dans le Classement mondial.

Les huit équipes suivantes dans l’ordre du classement (équipes 8 à 15) sont versées dans le chapeau 2 et les équipes 16 à 23 dont le Maroc rejoignent le chapeau 3. Enfin, le chapeau 4 comporte les équipes 24 à 28 ainsi que les deux équipes « à déterminer » correspondant aux vainqueurs des barrages intercontinentaux et l’équipe « à déterminer » correspondant au vainqueur du dernier barrage de l’UEFA.

Les barrages intercontinentaux sont prévus les 13 et 14 juin au Qatar.

Voici la répartition des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde Qatar 2022 :.

– Chapeau 1: Belgique – Brésil – Angleterre – France – Argentine – Espagne – Portugal – Qatar.

– Chapeau 2: Mexique – Amérique – Danemark – Pays-Bas – Allemagne – Suisse – Croatie – Uruguay.

– Chapeau 3: Sénégal – Iran – Japon – Maroc – Serbie – Pologne – Corée du Sud – Tunisie.

– Chapeau 4 : Canada – Cameroun – Ghana – Equateur – Arabie Saoudite – le vainqueur du Costa Rica – Nouvelle-Zélande – Australie – et le vainqueur entre le Pérou et l’Australie ou les Emirats, et le vainqueur entre l’Ecosse, l’Ukraine ou la Gaule.

Le tirage au sort commence à partir de 16h et sera diffusé sur TMC et Bein Sports 1.

S.L. (avec MAP)