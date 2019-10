Tirage au sort Ligue des Champions d’Afrique: à quelle heure et sur quelle chaine?

La capitale égyptienne Le Caire abritera ce mercredi le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions d’Afrique 2019/2020 et le second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Quatre équipes marocaines sont en lice pour les deux compétitions : le Wydad et le Raja de Casablanca figurent parmi les 16 équipes qualifiées pour la phase de poule de la Ligue des Champions d’Afrique, tandis que le Hassania d’Agadir et la Renaissance sportive de Berkane sont engagés pour la Coupe de la CAF.

Le nombre des clubs arabes qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des Champions a enregistré un record cette année. Neuf équipes arabes ont réussi à réserver leur ticket pour cette phase de la compétition, soit deux de plus par rapport à l’édition précédente qui s’est soldée par la victoire de l’Espérance de Tunis face au Wydad lors d’une finale controversée.

Outre le Wydad et le Raja, le football arabe est représenté à cette manifestation par l’Esperance ST et ES Sahel (Tunisie), USM Alger et JS Kabylie (Algérie), Al Ahly et Zamalek (Egypte) ainsi que par Al Hilal (Soudan).

Il est à signaler que les Egyptiens de Zamalek n’ont pas encore décroché leur qualification pour la phase de poule en raison du refus des Sénégalais de Génération Foot de jouer la rencontre retour des 16èmes de finale de la Ligue des champions suite au changement du lieu et du stade du match par les dirigeants égyptiens.

Toutefois, la commission des compétitions de la Confédération Africaine de Football a décidé mardi lors d’une réunion que la rencontre retour des 16èmes de finale aura finalement lieu.

Le match retour, dont la date n’est toujours pas fixée, se jouera au Caire. A l’aller, le club sénégalais s’était imposé 2 à 1 à Dakar.

Les six clubs africains les plus titrés de cette compétition ont ainsi réussi à rester en lice, en l’occurrence Al Ahly (8 titres), Zamalek (5 titres), TP Mazembe (5 titres), le Raja (3 titres), l’Espérance ST (3 titres) et le Wydad (2 titres).

Les seize équipes qualifiées seront réparties en quatre groupes de quatre. Les clubs têtes de série de chaque groupe et les douze autres équipes seront réparties dans les quatre groupes selon le classement des Clubs de la CAF tel que déterminé par la Commission interclubs sur la base des résultats enregistrés par les équipes ayant participé aux cinq (5) éditions précédentes des compétitions interclubs de la CAF.

La journée de mercredi sera également marquée par le tirage au sort du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football auquel participent le Hassania d’Agadir et la Renaissance sportive de Berkane.

La Renaissance de Berkane s’est qualifiée au second tour préliminaire de la Coupe après sa victoire (2-0) face au club ghanéen Ashanti Gold lors d’un match disputé le 28 septembre sur la pelouse du stade municipal de Berkane.

Le Hassania d’Agadir s’est qualifié pour le prochain tour de la Coupe après le nul (0-0), le 28 septembre, face aux libyens d’Al Ittihad sur la pelouse du stade Adrar d’Agadir. Le club marocain a remporté sa qualification grâce au but inscrit à l’extérieur (1-1) lors du match aller joué à Sfax.

Le vainqueur de la Ligue des champions gagne le droit de jouer contre les gagnants de la Coupe de la confédération 2019-2020 lors de la Supercoupe de la CAF en 2020, ainsi que de disputer la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2020.

Le tirage au sort aura lieu à 17H GMT et sera diffusé en direct sur beIN SPORTS NEWS ON Sport.