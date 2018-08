Tirage au sort de la Ligue des champions: heure, chaines…ce qu’il faut savoir

Le tirage au sort de la Champions Ligue a lieu le jeudi 30 août. La cérémonie se tiendra à Nyon, en Suisse. Cet événement aura lieu à partir de 18h et sera diffusé en intégralité sur Bein Sport. Le tirage de la Ligue Europa aura lieu le lendemain, à 12h.

Ce qu’il faut savoir, c’est que les 32 équipes sont réparties en quatre chapeaux. Vingt-six équipes sont automatiquement qualifiées pour la phase de groupes, dont les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Les six autres équipes valident leur ticket via les tours de qualification.

Chapeau 1 : Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelone, Bayern, Manchester City, Juventus, PSG, Lokomotiv Moscou

Chapeau 2 : Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Naples, Tottenham, Roma, Benfica

Chapeau 3 : Schalke, Lyon, Monaco, Ajax, CSKA Moscou, PSV Eindhoven, Liverpool, Valence

Chapeau 4 : Viktoria Plzen, Bruges, Galatasaray, Young Boys, Inter, Hoffenheim, AEK Athènes, Etoile Rouge de Belgrade

D’après le règlement de l’UEFA, deux clubs d’un même pays ne peuvent tomber dans le même groupe. La Champions League démarre mardi 18 septembre.