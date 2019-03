Tirage au sort de la LdC et de la Coupe de la CAF: heure et chaîne

Ce mercredi aura lieu au Caire, en Egypte, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la CAF. Le début du tirage est prévu à partir de 18h (GMT+1) sur Arryadia.

Trois clubs marocains participeront, mercredi au Caire, au tirage au sort de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la confédération africaine.

Il s’agit du Wydad de Casablanca (WAC), qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique, et de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) et du Hassania d’Agadir (HUSA), qualifiés pour le même tour de la Coupe de la confédération africaine.

En Ligue des champions, le Wydad s’est qualifié aux côtés de Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Espérance sportive de Tunis (Tunisie), Horoya AC (Guinée), TP Mazembe (RD Congo), CS Constantine (Algérie), Al Ahly (Egypte), Simba SC (Tanzanie).

S’agissant de la Coupe de la Confédération africaine, la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) et le Hassania d’Agadir (HUSA) ont poinçonné leurs tickets aux côtés de Zamalek du Caire, club sfaxien, Al Hilal du Soudan, étoile du Sahel de Tunisie, Gor Mahia du Kenya et FC Nkana de Zambie.

Ainsi, 10 clubs arabes participent au tirage au sort des deux compétitions continentales.

Le Wydad de Casablanca qui a pris la première place de son groupe jouera contre l’un des deuxièmes des autres groupes, en l’occurrence soit le club algérien de Constantine, le Horoya de Conakry ou la formation tanzanienne de Simba.

Les matches aller auront lieu les 5 et 6 avril prochain tandis que le retour se jouera du 11 au 13 du même mois.

En Coupe de la Confédération, la RSB, première de son groupe affrontera soit l’étoile du Sahel de Tunisie, le Gor Mahia du Kenya ou le FC Nkana de Zambie.

Quant au HUSA, passé deuxième derrière la Renaissance Sportive de Berkane, il sera opposé soit au Zamalek du Caire, club sfaxien ou Al Hilal du Soudan.

Les poules de la LdC:

Les 1ers de groupe : WAC Casablanca (Maroc), Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), TP Mazembe (RD Congo), Al Ahly (Egypte)

Les 2es de groupe : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Horoya (Guinée), CS Constantine (Algérie), Simba SC (Tanzanie)

Deux clubs marocains ont dépassé le cap des quarts. Il s’agit de la RSB et du HUSA.

Les poules de la Coupe de la CAF:

Les 1ers de groupe : RS Berkane (Maroc), CS Sfaxien (Tunisie), Al Hilal (Soudan), Zamalek (Egypte)

Les 2es de groupe : Hassania Agadir (Maroc), Etoile Sportive du Sahel (Tunisie), Nkana (Zambie), Gor Mahia (Kenya)

A.K.A. (avec MAP)

Tirage au sort de la #TotalCAFCL et #TotalCAFCC en direct sur Arryadia mercredi à 18:00 GMT. Le Maroc sera représenté par le @WACofficiel en Ligue des Champions et le @FootballHusa et le #RSB en Coupe de la #CAF.@caf_online_FR pic.twitter.com/jhPnyne4Lc

— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) March 19, 2019