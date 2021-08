Tirage au sort de la CAN: la réaction de Halilhodzic

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, est revenu sur le résultat du tirage au sort de la CAN 2022, qui a mis le Maroc dans le groupe C, aux côtés du Ghana, du Gabon et des Îles Comores.

Dans des propos recueillis par le site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), le Franco-Bosniaque a déclaré qu’il n’y avait aucune petite équipe qui s’est qualifié pour la CAN, et qu’il faut se préparer pour les 3 équipes du groupe: Le Ghana qu’il connaît bien et qui est parmi les meilleures équipes du continent, l’équipe du Gabon, face à laquelle le Maroc avait déjà joué et perdu en match amical et l’équipe des îles Comores qui a beaucoup évolué et s’est qualifié pour la première fois à la CAN.

Halilhodzic n’a pas manqué de souligner que malgré que le Maroc soit favori pour se qualifier au deuxième tour avec le Ghana, il faut se préparer et jouer avec beaucoup de détermination pour aller le plus loin possible, en cherchant à se qualifier, en premier temps, au deuxième tour de la compétition.

Notons que la CAN 2022 se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

