Tirage au sort CAN 2023: à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Les supporters des Lions de l’Atlas auront rendez-vous, ce mardi, avec le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023, qui se déroulera en Afrique du sud, et à l’issue duquel le Maroc connaitra ses adversaires.

Le tirage au sort sera effectué par le directeur des compétitions de la CAF, Samson Adamu, avec la participation des légendes Lucas Radebe (Afrique du Sud) et Salomon Kalou (Côte d’Ivoire).

Pour rappel, la Côte d’Ivoire, pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), le Kenya et le Zimbabwe, suspendus de toute activité liée au football par la FIFA, prendront part au tirage au sort de cette compétition, qui aura lieu mardi en Afrique du Sud, annonce la Confédération africaine de football. Toutefois, « si la suspension n’est pas levée deux semaines avant leur première journée des éliminatoires, les deux associations seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition », précise un communiqué de l’instance footballistique.

Notons que 48 équipes vont donc être réparties dans 12 groupes de 4, le tirage sera effectué selon les chapeaux suivants :

Pot 1: Sénégal, Maroc, Nigeria, Égypte, Tunisie, Cameroun, Algérie, Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, RD Congo

Pot 2 : Afrique du Sud, Cap-Vert, Guinée, Gabon, Bénin, Ouganda, Zambie, Congo, Guinée équatoriale, Madagascar, Kenya, Sierra Leone

Pot 3 : Namibie, Mauritanie, Guinée-Bissau, Niger, Libye, Mozambique, Malawi, Togo, Zimbabwe, Gambie, Angola, Comores

Pot 4 : Tanzanie, République centrafricaine, Soudan, Rwanda, Burundi, Éthiopie, Eswatini, Lesotho, Botswana, Liberia, Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe.

Le premier ballon sera tiré du pot 4 et ira en position A4. La procédure sera répétée pour les équipes restantes du Pot 4 qui iront aux positions B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4, I4, J4, K4 & L4, selon l’ordre du tirage.

La même procédure sera répétée pour le Pot 3, le Pot 2 et enfin le Pot 1. La phase de groupes des éliminatoires débutera en juin 2022.

Le tirage au sort aura lieu ce mardi à 17h30. Vous pouvez le suivre en direct sur, Arryadia, beIN SPORTS NEWS et sur la chaîne youtube de la CAF.

M.F.