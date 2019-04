Tirage au sort CAN 2019: le Maroc pourrait croiser l’Algérie

Pour la première fois de son histoire, la CAN se disputera avec 24 pays. Les caméras seront braquées sur le pays des Pharaons qui abrite la compétition du 21 juin au 19 juillet. Mais avant, les Lions de l’Atlas seront bientôt fixés sur leurs adversaires de la phase de poules. Le tirage au sort aura lieu vendredi à partir de 18H00 et le Maroc a de fortes chance de croiser la route de son voisin et éternel rival, l’Algérie.

En effet, la composition définitive des quatre chapeaux a été dévoilée. Le onze national a été placé dans le premier chapeau. Voici la composition des pots:

POT 1: Égypte, Cameroun, Sénégal, Tunisie, Nigéria, Maroc

POT 2: RD du Congo, Ghana, Mali, Côte d’Ivoire, Guinée, Algérie

POT 3: Afrique du Sud, Ouganda, Benin Mauritania, Madagascar, Kenya

POT 4: Zimbabwe, Namibie, Guinée Bissau, Angola, Tanzanie, Burundi

Si le Maroc est certain d’éviter l’Égypte (pays organisateur), ou le Sénégal, il a des chances de croiser le Ghana, la Côte d’Ivoire ou encore l’Algérie.

Le tirage suivant est le pire possible pour le Lions: Maroc-Algérie-Kenya-Angola. En revanche, le meilleur scénario serait le suivant: Maroc-Ghana-Madagascar-Burundi.

K.B.