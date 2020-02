TIBU Maroc: le sport au service du développement

Auréolée du succès de huit éditions consécutives du « National TIBU School Tour », la Caravane nationale de basketball by « TIBU Maroc » reprend son bâton de pèlerin et repart pour un tour. Un tour à l’envergure particulière, prévu du 1er au 29 mars 2020, durant lequel la Caravane TIBU jettera l’ancre dans les 12 régions du Royaume.

Le coup d’envoi de la plus grande caravane de Basketball en Afrique aura lieu le 1er mars au niveau de Casablanca, pour sillonner, par la suite, les villes de Mohammédia – Berrechid – Settat – Khouribga – Béni Mellal – Khénifra – El Hajeb – Sidi Kacem – Ouazzane – Kser Lkbir – Tétouan – Hoceima – Imzouren – Nador – Oujda – Taourirt – Taza – Midelt – Errachidia – Tinjdad – Ouarzazate – Marrakech – Agadir – Guelmim – Tan-Tan – Sidi Ifni – Inezgane – Essaouira, avec comme étape finale la ville d’El Jadida.

« Sprite, à l‘international comme au Maroc, base son positionnement sur la culture de la jeunesse urbaine. Elle est en phase avec l’effervescence des jeunes marocains et construit sa proposition de valeur autour de leur univers», a déclaré Achraf Fayda, Directeur Marketing Coca-Cola Afrique du Nord. « À travers ce partenariat avec TIBU Maroc, notre ambition est de déployer une expérience multidisciplinaire où sport, musique et développement personnel gravitent autour du ballon orange. Nous voulons faire de Sprite un allié fort et engagé des jeunes dans la poursuite de leur passion malgré les obstacles et les difficultés.»

Pour l’édition 2020, le programme de TIBU Maroc, principale organisation au Maroc dans l’éducation et l’insertion par le sport qui n’a eu de cesse d’améliorer ce concept inédit dont elle est génitrice, alliant basketball et développement personnel sur le plan éducatif et celui de l’inclusion sociale, a agrandi la base des bénéficiaires de cet événement phare, dont le nombre avoisinera les 45.000 jeunes. Comme à l’accoutumée, des ateliers de basketball, des jeunes et des concours seront au rendez-vous, assurés par des coachs à l’expertise avérée, dont la mission est d’inculquer aux bénéficiaires, des valeurs qui leur seront utiles dans leur parcours estudiantin, social et familial et, par ricochet, dans leur vie de tous les jours.

« Jibal a la conviction que rien de grand dans la vie ne s’accomplit sans audace. C’est pourquoi nous œuvrons auprès de TIBU dans la promotion du basketball auprès des jeunes en les poussant à oser saisir les défis, se dépasser et devenir les champions de demain. » déclare Khadija Kadiri – Directrice Marketing du groupe Safilait.

A l’image des diverses réalisations pensées et organisées par TIBU Maroc (Basket F’douar, centres TIBU pour le développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives, partenariats conclus avec de grandes organisations, etc.), la Caravane nationale de basketball a pour ambition de faire usage de ce sport d’équipe afin de montrer la voie aux jeunes et de susciter une plus grande implication dans leurs études, de leur permettre se projeter dans l’avenir et d’œuvrer pour la concrétisation de leur réussite socioprofessionnelle.

« A travers notre campagne « Bien vivre le digital », nous souhaitons impacter les bénéficiaires de la caravane de TIBU qui sillonne les 12 régions du royaume à travers nos ateliers dédiés à l’inclusion numérique. Notre ambition est de construire un monde où chacun peut profiter des évolutions positives du numérique pour s’épanouir tout en étant protégé. L’arrivée d’Internet et la montée en puissance de l’usage des Smartphones et tablettes font que les écrans se sont progressivement invités dans nos foyers et nos enfants ont spontanément suivi ce mouvement. Leur utilisation des écrans doit être encadrée et équilibrée pour rester une source d’enrichissement. Évidemment, quand on aborde la notion de temps d’écran, il est important de préciser qu’il s’agit de la somme du temps passée sur l’ensemble des appareils avec écran. En résumé, c’est notre responsabilité à tous. » déclare Zakia Hajjaji, Directrice des Ressources Humaines et Communication d’Orange Maroc.

