TIBU lance la 8ème édition de son programme estival

Pour accompagner la stratégie du royaume et afin d’aider les jeunes, TIBU Maroc, s’appuie sur une démarche innovante basée sur l’éducation à travers le Basketball. Conçue pour accompagner différentes couches sociales, TIBU créée, développe et propose des programmes et des initiatives qui améliorent la santé physique et morale, la réussite scolaire et l’insertion professionnelle via le sport et les compétences de vie (life skills).

Depuis 2012, TIBU Maroc a lancé un programme estival baptisé “TIBU Basketball Camp”, ce dernier qui est à sa 8ème édition se tiendra en partenariat avec la Fondation École Centrale Casablanca et accueillera plus de 350 participants de toutes les villes du royaume.

“Nous sommes ravis d’accueillir la 8ème édition du TIBU Basketball Camp à l’École Centrale Casablanca. En effet, ce programme s’intègre parfaitement aux valeurs prônées par l’ECC, à savoir : l’ouverture et l’intégration sociale, l’esprit d’équipe, le leadership et le dépassement de soi” déclare, Serge Delle Vedove, directeur adjoint de l’École Centrale Casablanca.

Ainsi, du 6 au 14 juillet, c’est sur le campus de l’École Centrale Casablanca à Casa Green Town que se tiendra la 1ère session de TIBU Basketball Camp, destiné aux enfants âgés entre 8 et 13 ans. L’objectif est de libérer le potentiel des campeurs à travers un programme axé sur le renforcement des capacités motrices, cognitives et socio-affectives.

La 2ème session, dédiée quant à elle aux jeunes âgés entre 14 à 18 ans, se déroulera du 21 au 30 juillet, toujours sur le campus de l’ECC qui offre ainsi un cadre parfait pour les campeurs. L’idée est ici de les amener à perfectionner leur niveau, grâce notamment au programme mis en place par la direction technique de l’organisation TIBU Maroc ainsi que les modules sur le leadership, l’entreprenariat social et STEM via le sport (Sciences-Technology-Enginnering-Maths).

Place aux jeunes filles, avec le TIBU Girls Camp, qui se déroulera du 31 juillet au 4 août 2019. Destiné aux passionnées à l’avenir prometteur âgées de 14 à 18 ans. Le TIBU Girls Camp s’est fixé pour mission d’impacter positivement les campeuses venant de plus de 30 villes du royaume à travers un programme axé sur l’autonomisation par le sport.

“Je suis fier de mener avec mes équipes un programme tel que TIBU Basketball Camp depuis 2012. Ce dernier a permis à 1500 campeurs de découvrir une passion et de libérer leur potentiel. Nous avons de belles histoires à raconter, d’ailleurs, un de nos premiers campeurs (Edition 2012) occupe en ce moment un poste de direction au sein du comité de pilotage de l’organisation TIBU Maroc” déclare Mohamed Amine ZARIAT, le président fondateur de l’organisation TIBU Maroc.

Le concept de TIBU Basketball Camp est né de la passion de l’organisation TIBU Maroc, celle d’accompagner et de transmettre à la jeunesse marocaine un savoir pour une transformation durable.

A.K.A.