Tibu Africa et l’ESSEC scellent un partenariat au profit des jeunes (VIDEO)

Hugues Levecq, Directeur général de ESSEC Afrique, et Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président de l’ONG Tibu Africa ont signé une convention de partenariat qui s’inscrit dans le cadre d’un programme panafricain destiné à la transformation des jeunes leaders porteurs d’initiatives sportives à des innovateurs sociaux dans le domaine du développement par le sport.

« Conduire un changement durable en utilisant le sport comme vecteur dans le continent africain » est la vision portée par Tibu Africa et son partenaire académique ESSEC Afrique qui sera le chef de file sur le volet ingénierie pédagogique et création du contenu technique pour le programme panafricain « 63 African Sports Changemakers », nouveau programme initié par l’ONG Tibu Africa et avec le soutien de plusieurs acteurs de l’écosystème au niveau continental et international.

« Nous sommes très heureux de signer ce partenariat avec Tibu Africa, une organisation qui partage notre engagement en faveur de l’innovation sociale et du développement en Afrique. Le sport est un catalyseur puissant pour le changement social, et ce partenariat panafricain nous permettra de créer des programmes novateurs qui auront un impact significatif sur les communautés locales. À l’ESSEC Afrique, nous sommes convaincus que l’éducation et l’entrepreneuriat sont les clés pour un développement durable en Afrique. C’est avec plein d’enthousiasme que nous nous engageons avec Tibu Africa pour offrir aux jeunes des opportunités d’apprentissage et de croissance à travers le sport. Ensemble, nous pouvons renforcer l’engagement civique, l’inclusion sociale et le bien-être des jeunes à travers le continent. Nous sommes fiers de cette collaboration et nous sommes impatients de travailler ensemble pour un impact durable en Afrique », déclare Hugues Levecq, Directeur général de ESSEC Afrique.

« La signature de cette convention de partenariat avec l’ESSEC Afrique s’inscrit dans notre vision globale : celle de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l’horizon 2030. Je suis ravi qu’on puisse offrir aux jeunes bénéficiaires du programme panafricain ’63 African Sports Changemakers’ une formation qui va les outiller aux compétences du XXIe siècle nécessaires à la création des programmes intégrés dans leurs pays tout en positionnant le sport comme une nécessité institutionnelle et identitaire dans leurs pays. Vivement le démarrage du premier learning expédition au sein du campus de l’ESSEC Afrique avec la présence des 63 jeunes leaders venant des 54 pays du continent africain », déclare Mohamed Amine Zariat, Président de l’ONG Tibu Africa.

L’expertise de Tibu Africa, en matière de conception de solutions sociales et d’inclusion socio-économique des jeunes et des femmes par le sport, combinée à celle de l’ESSEC Afrique, dans l’entrepreneuriat et l’innovation sociale, vont permettre, d’assurer un accompagnement de qualité aux bénéficiaires du programme panafricain.

Par la signature de cette convention de partenariat, l’ESSEC Afrique et l’ONG Tibu Africa réaffirment leur détermination en matière de libération du potentiel des jeunes et témoignent de la force de leur engagement sur le continent dans le cadre de la mise en place et la réussite du programme panafricain « 63 African Sports Changemakers ».