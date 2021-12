Tennis: une pétition lancée en soutien à Hicham El Khiat

Une pétition a été lancée contre la décision de la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT), qui avait suspendu provisoirement, lundi dernier, le cadre marocain de tennis Hicham El Khiat de toutes ses prérogatives par la Fédération Royale Marocaine de Tennis, suite à des propos jugés « discriminatoires ».

Lors d’un entretien avec le média Le7tv.ma, dans lequel El Khiat est revenu sur la défaite de l’équipe marocaine de tennis en Coupe Davis face à l’équipe danoise, le cadre a notamment évoqué la mauvaise gestion de la direction technique de la FRMT, et le recours à des joueurs binationaux ou en fin de carrière.

La Fédération a ainsi déclaré, dans un communiqué que les propos d’El Khiat constituent une violation grave de l’article-6 des statuts de la Fédération, relatifs à la non-discrimination. « Il a été décidé de suspendre provisoirement monsieur Hichal El Khiat et de geler toutes les prérogatives dont il bénéficie en tant que licencié de la FRMT, jusqu’à la décision finale qui sera prononcée par la Commission disciplinaire », a souligné le communiqué.

Ladite pétition, lancée par la communauté des joueurs de tennis marocains, s’adresse au président et membres du bureau fédéral de la FRMT, soulignant que Hicham El Khiat a commenté de manière objective et claire la récente défaite de notre équipe nationale en coupe Davis, et que son analyse de cette défaite est basée sur des données réelles à savoir le manque de potentiel de joueurs de haut niveau capables de défendre nos couleurs dans une telle compétition.

Pour les raisons précitées et diverses autres raisons, les pétitionnaires appellent la FRMT à écouter les doléances de l’intéressé en l’invitant à une audition quant aux faits qu’elle lui reproche ; suspendre immédiatement sa décision fédérale à l’encontre de l’intéressé et accentuer sa présence dans les médias pour être proche de l’opinion publique.

