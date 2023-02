Tennis: un week-end pour les jeunes au RUC Casablanca

Le Racing Universitaire de Casablanca (RUC) a organisé ce week-end un rassemblement des enfants âgés de 6 à 9 ans (filles et garçons). Un rassemblement auquel a participé au total 127 enfants venus des différentes villes du Maroc.

« C’est le premier regroupement qu’on accueille au RUC. On essaye de promouvoir le sport chez ces enfants et leur inculquer certaines valeurs. On tente aussi de leur injecter ce virus de la compétition pour être des compétiteurs et des futurs champions par la suite », déclare Mohammed El Ghaba, directeur technique du RUC Casablanca.

Pour sa part, Nezha Saber, directrice adjointe du RUC se réjouit de l’intérêt porté à ce rassemblement : « Nous avons reçu un nombre important d’enfants, il y a une bonne pépinière et la relève est assurée », note Nezha Saber. « La surprise majeure est la présence féminine lors de rassemblement. Ça fait vraiment plaisir », ajoute Nezha Saber.

Le prochain rassemblement des enfants des 6-9 ans aura lieu le week-end du 18-19 février au Tennis Club de Fès.