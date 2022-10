Tennis : Simona Halep suspendue provisoirement

La Roumaine, ancienne numéro un mondiale, Simona Halep a été suspendue pour dopage à titre provisoire, a annoncé vendredi l’Agence d’intégrité du tennis. « La joueuse de 31 ans a été provisoirement suspendue en vertu de l’article 7.12.1 du Programme antidopage pour le tennis (PADT) 2022 », a déclaré l’organisme basé Londres dans un communiqué.

Halep a été notifiée d’une violation du code mondial antidopage le 7 octobre dernier, à la suite d’un contrôle positif au Roxadustat, effectué en août, lors de l’US Open de tennis, a précisé l’Agence. « La joueuse a demandé l’analyse de l’échantillon B, qui a confirmé le résultat obtenu lors de l’analyse de l’échantillon A, en conséquence de quoi elle a été suspendue », détaille la même source. L’actuel numéro 9 mondial a affirmé sur les réseaux sociaux qu' »aujourd’hui commence le match le plus difficile de ma vie : un combat pour la vérité ».

« J’ai été informée que j’ai été testée positive à une substance appelée Roxadustat dans une quantité extrêmement faible, ce qui a été le plus grand choc de ma vie », a-t-elle écrit. Halep, qui a remporté Roland-Garros en 2018 et Wimbledon l’année suivante, est la joueuse de tennis la plus médiatisée à échouer à un contrôle antidopage depuis Maria Sharapova il y a six ans.

S.L.