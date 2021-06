Tennis: Nadal renonce à Wimbledon et aux JO de Tokyo

L’Espagnol Rafael Nadal a annoncé, jeudi, qu’il renonce à participer au tournoi de Wimbledon ainsi qu’aux Jeux olympiques de Tokyo.

« L’objectif est de prolonger ma carrière et de continuer à faire ce qui me rend heureux, c’est-à-dire jouer au plus haut niveau », a écrit le joueur sur les réseaux sociaux.

Champion olympique en simple en 2008 et en double en 2016, l’Espagnol évoque les calendriers rapprochés entre Roland-Garros et Wimbledon pour expliquer son absence du tournoi londonien sur gazon qu’il a remporté en 2008 et 2010.

Nadal a souffert ces dernières saisons de blessures qui l’ont parfois tenu longtemps éloigné des terrains.

S.L. (avec MAP)