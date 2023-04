Tennis : la Tunisienne Ons Jabeur remporte un tournoi aux États-Unis (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Tunisienne Ons Jabeur, N.5 mondiale, a remporté dimanche le tournoi WTA 500 de Charleston en s’imposant en finale 7-6 (8/6), 6-4 devant la Suissesse Belinda Bencic (11e), qui l’avait battue l’année dernière au même stade du tournoi.

La Tunisienne de 28 ans, finaliste à Wimbledon et à l’US Open l’an dernier, est enfin de retour au plus haut niveau. Absente du circuit en février pour subir une « opération mineure », la Tunisienne avait été éliminée au 2e tour coup sur coup des tournois WTA 1000 d’Indian Wells et de Miami.