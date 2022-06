Tennis : la FRMT annonce des sanctions suite à des comportements « inadmissibles »

« Suite aux faits antisportifs et dangereux (injures – violence verbale et physique) survenus entre Monsieur Rachid Tahiri ALAOUI et Monsieur Hakim ERRAJI, le samedi 11 Juin 2022 au sein de l’association sportive USM/TCC ; lors du déroulement des phases finales du tournoi annuel 11/14 ans organisé par ce club sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Tennis « FRMT»; et vu que ce comportement inadmissible constitue un acte répréhensible par le règlement disciplinaire de la FRMT (Article 21 – Alinéa 06) », indique un communiqué de la FRMT.

Il a été décidé par la commission disciplinaire fédérale :

« Interdire à Monsieur Rachid Tahiri ALAOUI, d’assister à tout évènement ou toute compétition organisée en tout lieu sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Tennis pendant une année. Interdire à Monsieur Hakim ERRAJI, d’assister à tout évènement ou toute compétition organisée en tout lieu sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Tennis pendant une année.

Cette sanction prend un effet immédiat à compter de la date du 16/06/2022″, peut-on lire.