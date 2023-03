Tennis : Ghali Salaheddine, numéro 1 africain des moins de 14 ans

Ghali Salaheddine du Racing Universitaire de Casablanca (RUC) a remporté deux tournois ITF/Grade 1 en Égypte durant la période entre le 11 et le 25 février 2023. Le jeune talent marocain est actuellement numéro 1 en Afrique dans la catégorie des moins de 14 ans. Il suit un projet professionnel partagé entre les études en ligne et un programme sportif, individuel, suivi et entrainé par Mohamed El Rhaba, Directeur Technique du RUC et responsable national des 13 /14 ans.

Récapitulatif des deux tournois ITF Grade 1 remportés par Ghali Salaheddine :

Finale : Ghali Salaheddine (MAROC) Contre Ghali Komat (MAROC) 6/0 6/2

EN ½ : Ghali Salaheddine avait battu l’Égyptien El Araby Hashem

En ½ : Komat Ghali avait battu El Salayw Karim (Égypte) 6/1 6/1

Double : Ghali Salaheddine(Mar) / Ghali Komat(Mar) bat El Aouni Reda (Maroc) Raoily Mahery Lalaina (Madagascar).

2e TOURNOI :

Simple : Ghali Salaheddine avait battu l’Égyptien El Araby Hashem (6/2 6/3) après avoir battu EL Aouni Reda (Mar) 6/2 6/0

-DOUBLE : Ghali Salaheddine (Mar)/ Fahd Myel (Mar) contre El Helaly Mohanad (Egypte) /Nsairi Skander (Tunisie). 6/4 6/2