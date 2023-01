Tennis : Carlos Alcaraz forfait pour l’Open d’Australie

Par LeSiteinfo avec MAP

Le N.1 mondial Carlos Alcaraz a annoncé vendredi devoir déclarer forfait pour l’Open d’Australie (16-29 janvier), première levée du Grand Chelem de la saison, après s’être blessé à la jambe droite à l’entraînement. « Alors que j’étais au meilleur de ma forme durant l’intersaison, je me suis blessé en faisant un faux mouvement lors d’un entraînement » à un muscle de la jambe droite, précise l’Espagnol sur son compte Twitter. « J’avais travaillé très dur pour arriver à mon meilleur niveau en Australie », poursuit le joueur de 19 ans.

Alcaraz est devenu le plus jeune N.1 mondial depuis la création du classement ATP en 1973 en remportant en septembre dernier à l’US Open, son premier tournoi du Grand Chelem, à l’âge de 19 ans. Il était devenu quelques mois plus tard le plus jeune joueur de l’histoire à terminer l’année au sommet de la hiérarchie mondiale.

I'd worked so hard to get to my best level for Australia but unfortunately I won't be able to play the Care A2+ Kooyong or the Australian Open. It's tough, but I have to be optimistic, recover and look forward. See you in 2024 @AustralianOpen ❤️

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 6, 2023