Taza: les enfants du douar n’ont pas encore reçu la télé offerte par Benatia

Les photos de plusieurs enfants, issus d’un douar dans la région de Taza, en train de regarder un match des Lions de l’Atlas sur un smartphone, avaient enflammé la Toile. Les internautes marocains ont été émus et n’ont pas manqué de demander à la FRMF d’intervenir.

L’international marocain Mehdi Benatia, touché par ces clichés, a décidé d’offrir au village une télévision disposant des chaînes nécessaires pour permettre à ses habitants, petits et grands, de suivre les matchs du Maroc dans de très bonnes conditions.

Dans une déclaration à Le Site info, un proche de ces enfants a indiqué, à ce propos, qu’ils ont appris que Mehdi Benatia allait leur offrir une télévision pour regarder les matchs de la Coupe d’Afrique.

«On a su que des amis de Mehdi Benatia sont en route vers notre village afin de rencontrer ces enfants et leur offrir la télévision promise. Maintenant, les jeunes et les enfants de la région vont se rassembler cet après-midi pour regarder, sur le même smartphone, le match des Lions de l’Atlas face à l’Afrique du Sud. Notre télévision n’est pas encore arrivée», a précisé la même source.

Rappelons que ces photos ont été partagées par plusieurs joueurs de l’équipe nationale. «No comments. Dima Maghrib», a écrit Fayçal Fajr sur une story Instagram. «Quand on voit ça, on ne peut qu’avoir envie de tout donner ! C’est pour vous mes petits. On va tout faire pour vous rendre heureux», a également posté Mehdi Benatia.

A noter que les Lions de l’Atlas ont décroché leur ticket de qualification en huitièmes de finale après avoir battu les Éléphants. Ils affrontent ce lundi l’Afrique du Sud.

N.M.