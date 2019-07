Tanger va abriter la course des garçons de café

Une ambiance festive règne dans les rues de Tanger à l’occasion de la fête du Trône. La ville du Détroit accueille une partie des célébrations officielles, ce mardi 30 juillet. Quelques jours après, Tanger baignera dans une toute autre ambiance.

Vêtus de leurs chemises blanches et pantalons noirs, les garçons de café seront les héros du weekend. Ces derniers seront à l’honneur à l’occasion de la troisième édition de la course internationale des serveurs.

Plateau à la main avec deux bouteilles de boissons différentes, en plus d’une bouteille d’eau gazeuse, les participants chercheront à franchir la ligne d’arrivée de cette course étalée sur un kilomètre de distance. L’événement aura lieu samedi prochain et se déroulera à partir de la “Tour El Hajoui” (Port de Tanger ville).

“Nous sommes fiers de la force de cet événement sportif et touristique au Maroc. Nous l’avons organisé afin de célébrer la saison estivale dans les villes du Nord”, déclare Kadhim Boutaib, président de la course.

Il est à noter que les deux dernières éditions ont été un grand succès, selon les organisateurs. Ce genre de compétition est organisé annuellement dans plusieurs pays étrangers, comme la France ou encore l’Italie. Alors, qui sera le plateau gagnant de Tanger?

N.K