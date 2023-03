Tanger: Une star de la Seleçao remercie les Marocains (VIDEO)

Rodrygo Silva de Goes, dit Rodrygo, l’une des vedettes de la Seleçao du Brésil et du Real Madrid, a exprimé sa grande joie pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité réservés à la délégation brésilienne par le public marocain.

C’était lundi dernier à la capitale du Détroit, Tanger, où aura lieu l’importante rencontre amicale Maroc-Brésil, samedi 25 mars.

Et dans une déclaration au journal brésilien « ge », Rodrygo a a affirmé avec enthousiasme: « Nous avons été fort bien accueillis par de nombreux Marocains, en tant que sélection nationale brésilienne. Les gens ici ont une affection particulière pour nous. Et nous nous devons d’essayer de leur rendre la pareille ».

Par ailleurs, les Brésiliens ont terminé leur troisième séance d’entraînement, mercredi 22 mars, au terrain annexe du Grand stade de Tanger. Sachant que les deux autres séances ont été effectués respectivement lundi et mardi.

Les joueurs de la Seleçao s’entraîneront encore jeudi et vendredi, dans le cadre de la préparation de la rencontre amicale face aux Lions de l’Atlas samedi 25 pars, à partir de 22 heures, heure marocaine, au stade Ibn Batouta de Tanger, capitale du Détroit.

L.A.