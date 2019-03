Tanger: situation embarrassante pour Scaloni (VIDEO)

Le Maroc et l’Argentine s’affrontent en amical, ce mardi à Tanger. Alors qu’Hervé Renard a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse dans de bonnes conditions, les choses ont été plus compliquées pour le sélectionneur argentin. Lionel Scaloni a quitté la salle à cause d’un petit problème de traduction.

La conférence de Renard avec les joueurs marocains a pris fin vers 16H30. Selon notre source sur place, certains responsables ont rangé le matériel de traduction simultanée juste après, alors que Scaloni et ses hommes s’apprêtaient à donner un point de presse à 18H00.

Le coach de l’Albiceleste a débarqué en conférence de presse et les responsables ont essayé de trouver une solution. Ils ont géré la situation tant bien que mal, mais la traduction n’était pas parfaite. Après avoir répondu à quelques questions, Lionel Scaloni a fini par quitter la conférence de presse, embarrassé…

K.B.