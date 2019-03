Tanger: Renault et l’IRT à la conquête des jeunes talents

Le Groupe Renault Maroc organise la première édition du « RENAULT CHAMPIONS », un programme sportif révélateur de jeunes talents footballistiques dans la région de Tanger.

Le Groupe Renault Maroc a pour ambition de créer l’évènement ce printemps à travers une animation sportive de proximité qui s’étalera sur plus de 3 mois et répartie en 3 temps forts : la phase d’inscription, la phase de détection et construction des équipes puis la phase du tournoi footballistique.

« RENAULT CHAMPIONS » concernera 5 arrondissements de la ville de Tanger à savoir : Medina, Mghogha, Benimakada, Souani et Melloussa.

Les jeunes âgés de 12 à 15 ans pourront s’inscrire à cette compétition, première du genre dans la région, pour faire partie des 68 talents qui seront retenus pour s’affronter lors du tournoi footballistique sous forme de matchs de sélection. En juin 2019, le stade d’entraînement de l’IRT accueillera les matchs de demi-finale et finale qui couronneront cette initiative sportive.

Le Club de l’IRT accompagnera la totalité des étapes de cette compétition grâce à la supervision et l’intervention d’un jury constitué d’anciens brillants joueurs de l’IRT tels que Saifeddine Naeb, Mohamed Sabek et Larbi Malek et de l’équipe technique officielle du centre de formation du club composée de Bachir Bouita, Abderrahim Houzar et Adil erradi.

Le jury sera présent dans les phases de détection et de coaching des jeunes inscrits. Les 10 meilleurs joueurs sélectionnés par le jury à la fin de du tournoi auront la formidable opportunité d’intégrer le centre de formation de l’IRT. Au-delà de son activité industrielle majeure dans la région de Tanger et de sa position de locomotive du secteur automobile dans le Royaume, le Groupe s’investit pleinement dans le rayonnement et développement culturel de son ancrage territorial.

Ainsi, grâce à l’exploitation des infrastructures existantes et de par sa dynamique fédératrice au sein des arrondissements, « RENAULT CHAMPIONS » permettra de détecter les futurs talents pour contribuer à assurer la relève sportive locale et jouer au plus haut niveau.

Ce programme sera soutenu par un dispositif de communication digital qui permettra d’engager les fans de football de la région de Tanger et retracer l’ensemble des temps forts. Le Groupe Renault Maroc et le Club IRT donnent donc rendez-vous aux jeunes talents du football tangérois au « RENAULT CHAMPIONS ».

S.L.