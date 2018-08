Tanger: les sièges du stade numérotés pour la Supercoupe (PHOTO)

Le comité d’organisation de la Supercoupe d’Espagne a numéroté les sièges du grand stade de Tanger qui abritera dimanche 12 août la rencontre à partir de 21 heures.

Objectif: assurer un parfait déroulement du match qui opposera le FC Barcelone au FC Séville et une fluidité pour les supporters marocains et espagnols, le tout dans une ambiance festive et sans failles. D’autant plus que cette rencontre sera jouée pour la première fois de l’histoire en dehors de l’Espagne.

Rappelons que la Fédération royale marocaine de football a mis en vente depuis le 4 août les tickets de la Supercoupe. Sur son site officiel, l’instance a souligné que les places étant numérotées, les spectateurs doivent être munis d’un billet y compris les enfants en bas âges.

S.L.