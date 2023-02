Tanger: après le Mondialito, reprise des travaux au stade Ibn Batouta (VIDEO)

Le stade Ibn Batouta de Tanger connaît la reprise des travaux, au niveau de sa façade extérieure, après leur arrêt à l’occasion des rencontres de la Coupe du monde des clubs qui s’y sont déroulées.

Le Site info a constaté de visu cette reprise des travaux concernant la façade extérieure du stade de la capitale du Détroit. Lesquels travaux avaient débuté à un rythme très rapide, avant que leur arrêt momentané n’ait été décidé pour céder la place aux matchs du Mondialito, brillamment organisé par le Maroc, du 1er au 11 févier, à Tanger et à Rabat.

A rappeler que le stade Ibn Batouta compte parmi les plus importantes et les plus grandes infrastructures sportives que le Royaume a su édifier, avec l’art et la manière, dans plusieurs villes et en un temps record.

Et le Maroc n’entend pas en rester là dans la continuité de la rénovation des sports au Maroc, dont le football en particulier, sport roi de par le monde. L’objectif étant l’organisation réussie de compétitions continentales et internationales. Et c’est cans ce cadre que le Maroc a déposé sa candidature, en vue de se voir confier l’organisation de la Coupe africaine des Nations 2025 et d’avoir ainsi l’insigne honneur d’abriter cette importante compétition continentale.

Gageons qu’avec tous les atouts et les différentes infrastructures, entre autres, sportives et hôtelières, en sus son réseau d’autoroutes, son TGV, etc, le Royaume peut fort bien décrocher la timbale en étant désigné pays hôte de la CAN 2025 par les instances la Confédération africaine de football (CAF)!

Larbi Alaoui