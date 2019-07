Talbi Alami: “Fouzi Lekjaa est jalousé”

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a évoqué l’importance de la rencontre organisée par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) avec la famille du football national consacrée à la situation du ballon rond marocain.

Rachid Talbi Alami a par ailleurs félicité le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, pour le travail effectué au sein de la Confédération Africaine de Football (CAF), soulignant qu’il représente de la plus belle manière le Maroc au sein de l’instance footballistique. “Il est jalousé par certaines parties étrangères, qui cherchent à stopper l’élan du football marocain et la grande présence de la FRMF en Afrique”, a-t-il affirmé.

Enfin, le responsable gouvernemental a indiqué que son ministère se tient aux côtés de la Fédération pour construire et faire briller le football marocain.

Rappelons que Fouzi Lekjaa a été récemment nommé 2ème vice-président de la CAF. Sa désignation a été décidée lors d’une réunion, tenue au Caire, du comité exécutif de la Confédération, consécutive à l’Assemblée générale de l’instance.

Avant, le président de la FRMF occupait le poste de 3ème vice-président de la CAF.

Notons qu’après l’élimination du Maroc de la CAN 2019, la FRMF avait annoncé l’organisation, le 22 juillet au Centre national de football (CNF) de Mâamora, d’une rencontre avec la famille du football national consacrée à la situation du ballon rond marocain.

La fédé avait indiqué que cette rencontre réunira les présidents des clubs des première et deuxième divisions, ainsi que ceux du championnat amateurs et des ligues régionales. L’Amicale Nationale des entraineurs de football et des joueurs seront également conviés à cette rencontre.

