Tak Tik. Congo-Maroc : la compo idéale selon un spécialiste (VIDEO)

Le journaliste égyptien Mohamed Aziz a dévoilé la formation adéquate pour le match du Maroc contre la RD Congo, comptant pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Lors de son passage à l’émission « Tak Tik » sur Horizon TV, il a déclaré que la force des Lions de l’Atlas repose sur Achraf Hakimi et Soufiane Boufal. « Le sélectionneur devrait intégrer Sofian Amrabat et Yahya Jabran au milieu pour créer une formation 1-3-2-4, avec une défense à huit joueurs, pour se transformer lors de l’attaque en 2-2-2-4 et attaquer avec 6 joueurs », explique-t-il.

Et d’ajouter que la formation idéale est Bounou aux filets, Hakimi, Massina, Saiss et Aguerd en défense, Amrabat, Jabran et Louza au milieu et Boufal et un autre attaquant en poste offensif.

M.F.