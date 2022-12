Tactique: Comment le Maroc a éliminé le Portugal

Fabuleux, historique, légendaire ! Les superlatifs manquent pour qualifier l’exploit hors norme que vient de réaliser le Maroc au Mondial-2022, écrivant un nouveau chapitre de son épopée qatarie.

Vainqueurs 1-0 face au Portugal, samedi au stade Al Thumama à Doha, les Lions de l’Atlas ont fait sensation encore une fois, en faisant chuter l’un des favoris pour le titre mondial et en se qualifiant pour le dernier carré du Mondial qatari.

Après la Belgique et l’Espagne, l’équipe du Maroc a fait tomber le Portugal, lauréat de l’Euro-2016, pour poursuivre son parcours de rêve au Qatar et devenir la première sélection africaine et arabe à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde.

Appliquant à la perfection le plan de jeu du sélectionneur national Walid Regragui, les joueurs de la sélection nationale ont été impressionnants de maîtrise tout au long de la rencontre. Et c’est un récital tactique qu’ils ont signé contre les Portugais pour décrocher le précieux billet pour les demi-finales.

Pour se frayer un chemin au carré d’As, les Lions de l’Atlas ont continué de miser sur leur bloc défensif imperméable qui s’est dressé en muraille infranchissable face aux Portugais.

Yahya Atiatallah et Jawad El Yamiq ont fait oublier les absences des cadres défensifs Noussair Mazraoui et Nayef Aguerd, blessés, et Achraf Dari, entré en cours de jeu pour remplacer Ghanem Saïss, ont été à la hauteur des attentes, tout comme Achraf Hakimi, qui s’est encore imposé en vrai leader de la formation marocaine.

Face à une équipe redoutable qui dispose de nombreuses armes offensives dangereuses comme Cristiano Ronaldo, Joao Felix, ou encore Bruno Fernandes, l’équipe du Maroc a été à nouveau impressionnante de solidité et de maturité pour faire échouer les tentatives des Portugais qui ne sont pourtant pas parvenus à faire la différence.

Sofyane Amrabat, a été comme à son habitude, exceptionnel, pour contrer le danger portugais, et assurer l’équilibre de son équipe grâce à son intelligence de jeu et sa grinta, tandis que Youssef En-Nesyri, le seul joueur marocain à marquer lors de deux éditions du Mondial, a fait montre d’efficacité et a confirmé sa grande valeur dans le collectif marocain.

De son côté, Yassine Bounou a répondu présent lorsqu’il le fallait pour sauver les siens avec des parades décisives.

Touchés par la grâce, les joueurs marocains ont été à nouveau héroïques, brillant collectivement et faisant des étincelles individuellement pour réaliser un nouvel exploit inédit dans l’histoire du football marocain et africain.

Le maestro Walid Regragui, a, pour sa part, montré encore que c’est un chef d’orchestre virtuose, qui a mené ses artistes à signer un chef-d’œuvre splendide dans ce Mondial qatari.

Le travail qu’il a effectué en quelques mois en fédérant tous les joueurs, en créant un groupe soudé et en donnant une âme à son équipe et une mentalité de gagnant, prouve qu’il est le principal artisan de cet exploit historique inédit, qui restera gravé à jamais dans les annales du sport marocain.

Afaf Razouki