Taclé par un supporter, Belhanda l’insulte (VIDEO)

Samedi 1er septembre, Galatasaray affrontait Trabzonspor lors de la 4e journée du championnat turc (0-4). L’international marocain, Younès Belhanda, évoluant dans le premier club, a écopé d’un carton rouge après seulement 30 minutes de jeu après un mauvais geste contre un adversaire (voir la vidéo ci-dessous).

Après cette écrasante défaite, les supporters de Galatasaray n’ont pas réservé le meilleur accueil à Belhanda et ses coéquipiers. Le Marocain a été particulièrement visé par les fans du club. “Go home!” (rentre chez toi!), lui a lancé l’un d’entre eux.

Et la riposte du Lion de l’Atlas ne s’est pas fait attendre. “Go mok!”, a rétorqué Belhanda en darija. Une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures.

S.L.

Younes Belhanda, sent off after 30 minutes in Galatasaray's 4-0 loss to Trabzonspor, reacting angrily at being told to "Go home" by one disgruntled fan. pic.twitter.com/c6HlBAS6cI

— Yousef Teclab (@yousef_teclab) September 2, 2018