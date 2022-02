Suspension de Boufal: la CAF a tranché

Grande nouvelle pour les supporters des Lions de l’Atlas. Sofiane Boufal et Sofiane Chakla seront finalement présents lors des barrages de la Coupe du monde qui opposeront le Maroc à la RDC.

En effet, la CAF a officiellement décidé ce mercredi de lever la suspension des deux joueurs. Le jury disciplinaire de l’instance avait décidé de les suspendre pour deux matchs, suite aux incidents survenus au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, à l’issue de la rencontre des quarts de finale de la CAN 2021 entre le Maroc et l’Egypte, dimanche 30 janvier dernier.

Les responsables de la CAF avaient promis de revoir le cas Boufal et Chakla et de réduire la durée de la sanction et ce, après que des dirigeants de la FRMF ont vivement contesté l’attitude du commissaire de match qui est de nationalité congolaise.

Pour rappel, Boufal et Chkla avaient été suspendus pour deux matchs avec l’équipe nationale, « en raison de leur comportement violent ». Pour sa part, la Fédération royale marocaine de football avait écopé d’une amende de 10.000 USD.

H.M.