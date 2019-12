Suspendu à vie, l’arbitre Hicham Tiyazi brise le silence

L’arbitre marocain Hicham Tiyazi a été suspendu à vie par la Fédération royale marocaine de football après les erreurs commises lors du match qui a opposé l’OCK au CAYB pour le compte de la 10ème journée de la Botola.

Contacté par Hesport, l’arbitre, qui n’a pas caché son chagrin, s’est dit étonné par la décision de la Fédération. «J’ai appris ma suspension à vie via le portail de la FRMF et les médias. Je n’ai pas été convoqué par l’instance et je n’ai reçu aucun document expliquant les raisons de cette décision», a expliqué Tiyazi.

L’arbitre a également fait savoir que cette décision a lourdement affecté sa famille, estimant que cette suspension a sali sa réputation et celle de son père qui était arbitre pendant 20 ans. «Ma famille et moi traversons une terrible épreuve. Malheureusement, on a enterré une carrière de 30 ans sans pour autant en révéler les raisons. C’est triste», a-t-il déploré.

Et d’ajouter : «Le Maroc est un état de droit et je peux vous assurer que je suis innocent. Maintenant, je suis prêt à assumer ma sanction si l’on découvre que j’ai failli à ma mission».

Hicham Tiyazi avait défrayé la chronique après avoir sifflé quatre penaltys (un pour le CAYB et trois pour l’OCK) pour le moins douteux. Après la fin du match, les internautes n’ont pas caché leur colère et ont largement partagé la vidéo montrant les erreurs commises par l’arbitre.

«Les erreurs graves commises par l’arbitre Hicham Tiyazi lors du match OCK-CAYB, disputé le 21 décembre 2019, ont clairement influencé le résultat de la rencontre. Après la présentation du rapport à la direction nationale d’arbitrage et la détermination des responsabilités considérant le barème des sanctions et des procédures disciplinaires, le FRMF a décidé de suspendre à vie l’arbitre Hicham Tiyazi», peut-on lire dans le communiqué de la Fédération.

N.M.