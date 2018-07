Un supporter à Hervé Renard: «Allez-vous rester avec le Maroc ?» (VIDEO)

Un Marocain résidant en France a croisé le sélectionneur national Hervé Renard en plein jogging. Le supporter a profité de l’occasion pour complimenter le coach français et le remercier pour son l’exploit réalisé avec les Lions de l’Atlas. «Après Henri Michel, il n’y a pas mieux que vous. Dommage, on n’a pas eu de chance en Coupe du monde», lui a-t-il lancé.

