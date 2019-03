Supercoupe: l’arbitre désigné pour diriger EST-Raja

La CAF a désigné l’arbitre qui dirigera la Supercoupe de la CAF entre l’EST et le Raja Casablanca, prévue le 29 mars prochain à 18H00, à Doha, au Qatar.

Ce choc sera conduit par un trio arbitral éthiopien. Il s’agit de l’arbitre Bamlak Tessema Weyesa et de deux autres assistants dont les noms n’ont pas été dévoilés.

Rappelons que la CAF a annoncé la délocalisation au Qatar de la finale de la Supercoupe entre le Raja de Casablanca et l’Espérance de Tunis, vainqueurs respectivement de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions. La tradition voulait que la finale de la Supercoupe s’organise sur le terrain du club vainqueur de la Ligue des Champions.

A noter également que les Ultras du Raja Casablanca ont décidé, suite à une réunion, de boycotter la Supercoupe d’Afrique qui opposera le 29 mars les Verts à l’Espérance de Tunis.

Selon un communiqué publié sur la page officielle des Green Boys, la décision a été prise à cause de la délocalisation de la rencontre. «Les groupes Ultras de la Curva Sud boycottent le match de la Supercoupe à cause de sa délocalisation hors continent africain. Cette décision a été prise pour dénoncer les orientations du football moderne qui priorise les recettes et néglige la passion du public», peut-on lire dans le document.

