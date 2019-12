Supercoupe d’Italie: ce geste de Ronaldo n’est pas passé inaperçu (VIDEO)

La Lazio Rome a remporté dimanche la Supercoupe d’Italie, à l’issue de sa victoire face à la Juventus de Turin par 3 buts à 1, à Riyad, en Arabie Saoudite.

La Lazio a ouvert le score par Luis Alberto (16e), avant que Paulo Dybala n’égalise pour les Bianconeri juste avant la pause (45e), mais Senad Lulic a redonné l’avantage aux Romains à la 73e minute. Dans le temps additionnel, Danilo Cataldi a scellé le score en inscrivant un troisième but sur coup franc (90è+4). La Lazio décroche ainsi la cinquième Supercoupe de son histoire, dont la dernière en 2017 aux dépens de ce même adversaire.

Les Romains avaient déjà battu Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers turinois sur le même score le 7 décembre en championnat, au stade olympique de Rome.

Lors de la cérémonie officielle, le Portugais s’est fait remarquer. Alors qu’on lui remettait sa médaille d’argent de finaliste, Ronaldo l’a mise autour du cou… et l’a très rapidement retirée. C’est bien connu, CR7 déteste être deuxième.

“Ronaldo’s not one for silver medals, is he?” 👀

CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 22, 2019